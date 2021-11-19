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11:15 (мск), источник: РБК

Карри установил три исторических рекорда за матч НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче против «Кливленд Кавальерс» набрал 40 очков. Встреча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершилась со счетом 104:89 в пользу «Голден Стэйт».

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Источник: AP 2021

Карри на площадке реализовал шесть из 11 двухочковых бросков, девять из 16 трехочковых и один штрафной. Также он записал на свой счет шесть результативных передач. Благодаря результативной игре он обновил три рекорда НБА.

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Первый рекорд: Карри успешно реализовал 85 трехочковых бросков в 15 играх этого сезона, обновив рекорд в истории НБА. Он превзошел свое же достижение (80), которое установил в сезоне-2018/2019.

Второй рекорд: разыгрывающий провел 38-ю игру за карьеру с 9+ точных трехочковых за игру, обновив собственный рекорд НБА. Примечательно, что у пяти баскетболистов, кто располагается ниже него, в сумме таких матчей меньше — Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард (оба по 9), Клэй Томпсон (7), Джей Ар Смит (5) и Коби Брайант (4).

Третий рекорд: Карри реализовал 408 трехочковых за календарный год. Американец стал первым игроком всех времен, кому удалось покорить эту отметку в матчах регулярного чемпионата без учета плей-офф.

Карри — один из выдающихся баскетболистов современности. За карьеру 33-летний спортсмен трижды побеждал в НБА и дважды признавался самым ценным игроком лиги.

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