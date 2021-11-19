Карри установил три исторических рекорда за матч НБА

Карри на площадке реализовал шесть из 11 двухочковых бросков, девять из 16 трехочковых и один штрафной. Также он записал на свой счет шесть результативных передач. Благодаря результативной игре он обновил три рекорда НБА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/A_Ijzeju3qw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый рекорд: Карри успешно реализовал 85 трехочковых бросков в 15 играх этого сезона, обновив рекорд в истории НБА. Он превзошел свое же достижение (80), которое установил в сезоне-2018/2019.

Второй рекорд: разыгрывающий провел 38-ю игру за карьеру с 9+ точных трехочковых за игру, обновив собственный рекорд НБА. Примечательно, что у пяти баскетболистов, кто располагается ниже него, в сумме таких матчей меньше — Джеймс Харден, Дэмьен Лиллард (оба по 9), Клэй Томпсон (7), Джей Ар Смит (5) и Коби Брайант (4).

Третий рекорд: Карри реализовал 408 трехочковых за календарный год. Американец стал первым игроком всех времен, кому удалось покорить эту отметку в матчах регулярного чемпионата без учета плей-офф.