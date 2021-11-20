НБА дисквалифицировала игрока «Нью-Орлеана» Лозаду на 25 матчей за допинг

«Поскольку у нее есть опыт работы с профессиональными спортсменами, я бы никогда не подумал, что какое-либо из этих веществ запрещено, — приводит слова Лозады портал ESPN. — Узнав о положительном результате теста, я сразу же связался с лигой и профсоюзом игроков, чтобы помочь разобраться в том, что произошло. Я бы никогда сознательно не нарушил правила НБА, глубоко сожалею о произошедшем и приношу свою извинения одноклубникам, команде и всем ее поклонникам».