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10:57 (мск), источник: ТАСС

НБА дисквалифицировала игрока «Нью-Орлеана» Лозаду на 25 матчей за допинг

В пробе 22-летнего бразильца обнаружили следы дростанолона.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 20 ноября. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала бразильского форварда «Нью-Орлеана» Диди Лозаду на 25 матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В допинг-пробе 22-летнего бразильца обнаружили следы дростанолона. Сам баскетболист заявил, что запрещенные вещества могли попасть в его организм, когда он в межсезонье принимал витамины по совету диетолога.

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«Поскольку у нее есть опыт работы с профессиональными спортсменами, я бы никогда не подумал, что какое-либо из этих веществ запрещено, — приводит слова Лозады портал ESPN. — Узнав о положительном результате теста, я сразу же связался с лигой и профсоюзом игроков, чтобы помочь разобраться в том, что произошло. Я бы никогда сознательно не нарушил правила НБА, глубоко сожалею о произошедшем и приношу свою извинения одноклубникам, команде и всем ее поклонникам».

Лозада проводит второй сезон в НБА, в 2019 году он был выбран на драфте под общим 35-м номером «Атлантой». Всего в составе «Нью-Орлеана» бразилец провел пять матчей.

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