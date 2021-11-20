Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Лейкерс» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (37 очков + 11 подборов). В составе «Лейкерс» 31 очко набрал Энтони Дэвис, его одноклубник Леброн Джеймс, пропустивший восемь последних матчей команды из-за повреждения, вернулся на площадку и отметился 23 набранными очками.

«Бостон» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, одержав восемь побед в 16 матчах, следующую встречу команда проведет 21 ноября дома против «Оклахомы». «Лейкерс» идут девятыми на Западе, в активе клуба из Лос-Анджелеса восемь выигранных матчей из 17, 22 ноября он приедет в гости к «Детройту».