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11:03 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» обыграть «Лейкерс» в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 130:108.

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Источник: AP 2021

ТАСС, 20 ноября. «Бостон» дома со счетом 130:108 обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл (37 очков + 11 подборов). В составе «Лейкерс» 31 очко набрал Энтони Дэвис, его одноклубник Леброн Джеймс, пропустивший восемь последних матчей команды из-за повреждения, вернулся на площадку и отметился 23 набранными очками.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» занимает девятую строчку в таблице Восточной конференции, одержав восемь побед в 16 матчах, следующую встречу команда проведет 21 ноября дома против «Оклахомы». «Лейкерс» идут девятыми на Западе, в активе клуба из Лос-Анджелеса восемь выигранных матчей из 17, 22 ноября он приедет в гости к «Детройту».

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