Соперник чуть не растерзал Леброна за удар в лицо. Две минуты позора

Поединок команд НБА «Лейкерс» и «Пистонс» в Детройте оказался омрачен двухминутными беспорядками на площадке, во время которых игроки, тренеры и персонал пытались удержать от потасовки форварда детройтцев Айзею Стюарта и суперзвезду гостей Леброна Джеймса. В конце концов Стюарт с окровавленным лицом убежал в раздевалку, а Джеймс был удален до конца встречи за удар сопернику в лицо. Страсти удалось сдержать, хоть до массовой драки оставался буквально один шаг. Не исключено, что инцидент еще будет иметь последствия в виде штрафов и выговоров.

«Детройт» развалился после драки

Все началось во время штрафного броска в исполнении «Пистонс» в третьей четверти встречи. Во время борьбы отскок лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отмахнулся рукой от центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. Игрок команды хозяев упал на паркет, и на его лице выступила кровь. После этого Стюарт впал в ярость и набросился с кулаками на Джеймса. К счастью, другие баскетболисты и тренеры сумели быстро среагировать и оттащить огромного Айзею от его обидчика. На протяжении следующих двух минут игрок «Детройта» пытался прорваться к Леброну, а толпа доброжелателей отсекала от буйного баскетболиста Леброна, который сам был на эмоциях и совсем не прочь подраться.

В конце концов Айзея устал от этого бодания и убежал за медицинской помощью в раздевалку. Впоследствии он получил от судей удаление до конца матча. Удар локтем в исполнении Джеймса после просмотра повтора также был оценен матч-штрафом. Собственно, обычный для баскетбола выплеск адреналина, хотя инцидент с окровавленным гигантом (у Стюарта была кровь около глаза и вокруг рта) со стороны выглядел жутковато. Игра была возобновлена при счете 78:66 в пользу «Детройта», но «Пистонс» после этого инцидента буквально рассыпались, уступили 20 очков в четвертой четверти и в итоге проиграли 121:116. В следующее воскресенье те же соперники встречаются в Лос-Анджелесе и смогут продолжить выяснение отношений.

Исключительные эмоции

Случившееся в ночь на понедельник в Детройте живо напомнило побоище, которое случилось в этом городе 19 ноября 2004 года во время матча НБА между «Пистонс» и «Индианой». Тогда в разгар разборок между баскетболистами в одного из игроков «Пейсерс» с трибуны прилетел стакан с газировкой, после чего разъяренные баскетболисты атаковали публику. В результате той драки баскетболистам выписаны дисквалификации в общей сложности на 146 матчей. Пять игроков получили условные сроки, а пять болельщиков — пожизненный запрет на посещение стадиона. После той драки были усилены меры безопасности на стадионе, и, возможно, именно они сейчас не дали разгореться беспорядкам. Во всяком случае, когда Леброн покидал арену, никаких предметов в него с трибун не летело.

Нападающий «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что во время борьбы под кольцом Джеймс не планировал наносить сопернику травму и нарушил правила непреднамеренно. «Стюарт пытался оттеснить Леброна, и Леброн сделал то же самое. Все в лиге знают, что Джеймс — не грязный игрок, — отметил один из участников инцидента. — Как только у Стюарта пошла кровь, Леброн сразу сказал, что это произошло случайно. Поведение Айзея было абсолютно неуместным. Я впервые за свою карьеру вижу подобную реакцию». Тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси отметил, что Стюарту наложили на рану девять швов, и призвал НБА не наказывать 28-летнего спортсмена, действия которого были вызваны исключительно эмоциями.