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22 ноября, источник: Sport24

Леброн разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в конце третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом».

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Во время борьбы за подбор Леброн локтем отмахнулся от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта и рассек ему бровь. После этого инцидента на паркете завязалась массовая потасовка, по итогам которой Леброн и Стюарт были удален.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймса во второй раз за карьеру удалили во время матча. В 2017 году Леброна убрали с площадки после споров с арбитром.

Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 121:116.

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