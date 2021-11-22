Леброн разбил лицо игроку «Детройта» и спровоцировал массовую потасовку в матче НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в конце третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом».
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в конце третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Детройтом».
Во время борьбы за подбор Леброн локтем отмахнулся от центрового «Пистонс» Айзейи Стюарта и рассек ему бровь. После этого инцидента на паркете завязалась массовая потасовка, по итогам которой Леброн и Стюарт были удален.
Джеймса во второй раз за карьеру удалили во время матча. В 2017 году Леброна убрали с площадки после споров с арбитром.
Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 121:116.