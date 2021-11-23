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11:34 (мск), источник: ТАСС

Леброн Джеймс получил первую дисквалификацию за карьеру в НБА

ТАСС, 23 ноября. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был отстранен на один матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за потасовку во время игры против «Детройта». Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AP 2021

Встреча между «Детройтом» и «Лейкерс» прошла 22 ноября в Детройте, инцидент произошел в третьей четверти. Во время борьбы за мяч при исполнении штрафного броска Джеймс локтем разбил лицо форварду «Детройта» Айзее Стюарту. Эпизод спровоцировал потасовку на площадке, главным участником которой стал Стюарт, пытавшийся прорваться к Джеймсу. В итоге оба игрока были удалены до конца игры, которая завершилась победой «Лейкерс» со счетом 121:116.

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Джеймс был отстранен за удар по лицу и провоцирование потасовки. Стюарта дисквалифицировали на два матча за обострение конфликта путем неоднократного и агрессивного преследования Джеймса. Форвард «Лейкерс» пропустит встречу против «Нью-Йорка», которая пройдет в ночь на 24 ноября, Стюарт не сыграет в матчах «Детройта» с «Майами» (24 ноября) и «Милуоки» (25 ноября). 29 ноября «Лейкерс» и «Детройт» проведут встречу в Лос-Анджелесе.

Джеймсу 36 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. Он дебютировал в лиге в 2003 году, это его первая дисквалификация. Стюарту 20 лет, он выступает в НБА с 2020 года.

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