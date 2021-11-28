«Финикс» одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Бруклин» в гостях

Девин Букер с 30 очками стал самым результативным игроком в составе победителей, Крис Пол добавил 22 очка, 8 подборов и 5 передач. «Санз» ни разу за матч не отставали в счете, в какой-то момент их преимущество достигало 22 очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tmdUt2m4OFA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если во вторник, 30 ноября, «Финиксу» удастся взять верх над лидером лиги «Голден Стэйт» (17−2), он повторит самую продолжительную победную серию в истории клуба.