«Финикс» одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Бруклин» в гостях
«Финикс» продлил свою победную серию до 16 матчей, переиграв в гостях лидера Восточной конференции «Бруклин» со счетом 113:107.
«Финикс» продлил свою победную серию до 16 матчей, переиграв в гостях лидера Восточной конференции «Бруклин» со счетом 113:107.
Девин Букер с 30 очками стал самым результативным игроком в составе победителей, Крис Пол добавил 22 очка, 8 подборов и 5 передач. «Санз» ни разу за матч не отставали в счете, в какой-то момент их преимущество достигало 22 очков.
«Финикс» увеличил свой показатель до 17−3. Финалист прошлого сезона не проигрывал с 27 октября. В составе «Бруклина» отличились оба лидера, Кевин Дюрэнт набрал 39 очков, сделал 9 подборов и 7 передач, Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 12 очков, 14 передач и 13 подборов. «Нетс» прервали свою серию из четырех побед подряд.