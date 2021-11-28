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10:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Финикс» одержал 16-ю победу подряд, обыграв «Бруклин» в гостях

«Финикс» продлил свою победную серию до 16 матчей, переиграв в гостях лидера Восточной конференции «Бруклин» со счетом 113:107.

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Источник: AP 2021

Девин Букер с 30 очками стал самым результативным игроком в составе победителей, Крис Пол добавил 22 очка, 8 подборов и 5 передач. «Санз» ни разу за матч не отставали в счете, в какой-то момент их преимущество достигало 22 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Если во вторник, 30 ноября, «Финиксу» удастся взять верх над лидером лиги «Голден Стэйт» (17−2), он повторит самую продолжительную победную серию в истории клуба.

«Финикс» увеличил свой показатель до 17−3. Финалист прошлого сезона не проигрывал с 27 октября. В составе «Бруклина» отличились оба лидера, Кевин Дюрэнт набрал 39 очков, сделал 9 подборов и 7 передач, Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 12 очков, 14 передач и 13 подборов. «Нетс» прервали свою серию из четырех побед подряд.

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