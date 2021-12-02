«Милуоки» победил «Шарлотт» в матче НБА
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Милуоки» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. «Милуоки» победил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча на площадке «Милуоки» завершилась со счетом 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30) в пользу хозяев, у которых дабл-дабл оформил Яннис Адетокумбо (40 очков, 12 подборов). У «Шарлотт» 36 очков на свой счет записал ЛаМело Болл.
Результаты других встреч:
«Вашингтон» — «Миннесота» — 115:107;.
«Индиана» — «Атланта» — 111:114;.
«Орландо» — «Денвер» — 108:103;.
«Бостон» — «Филадельфия» — 88:87;.
«Майами» — «Кливленд» — 85:111;.
«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 107:139;.
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 110:114;.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто» — 115:124.