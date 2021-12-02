«Милуоки» победил «Шарлотт» в матче НБА

Встреча на площадке «Милуоки» завершилась со счетом 127:125 (25:41, 35:27, 37:27, 30:30) в пользу хозяев, у которых дабл-дабл оформил Яннис Адетокумбо (40 очков, 12 подборов). У «Шарлотт» 36 очков на свой счет записал ЛаМело Болл.