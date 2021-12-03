«Мемфис» одержал самую крупную победу в истории НБА

ТАСС, 3 декабря. «Мемфис» разгромил «Оклахому» со счетом 152:79 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Эта победа с разницей 73 очка стала самой крупной в истории НБА. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд» обыграл «Майами» со счетом 148:80.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон — младший, в его активе 27 очков. У «Оклахомы» больше всех очков набрал форвард Лугенц Дорт — 15.

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В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» занимает пятое место, одержав 12 побед в 22 матчах. «Оклахома» с 6 победами и 16 поражениями идет 13-й.