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11:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леброн Джеймс получил разрешение вернуться к играм

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс получил разрешение вернуться к играм, сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2021

Джеймс ранее сдал два положительных теста на COVID-19 перед гостевым матчем регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» и попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности.

«В четверг лига заявила, что у Джеймса нет положительных результатов на COVID-19, несмотря на серию тестов, которые ранее на этой неделе дали противоречивые результаты. Дополнительное тестирование позволило Джеймсу быть готовым к игре с “Лос-Анджелес Клипперс” в пятницу», — говорится в сообщении.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Джеймс набирает 25,8 очка, делает 5,2 подбора и 6,8 передачи в среднем за матч.

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