Леброн Джеймс получил разрешение вернуться к играм

Джеймс ранее сдал два положительных теста на COVID-19 перед гостевым матчем регулярного чемпионата НБА против «Сакраменто» и попал под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности.

«В четверг лига заявила, что у Джеймса нет положительных результатов на COVID-19, несмотря на серию тестов, которые ранее на этой неделе дали противоречивые результаты. Дополнительное тестирование позволило Джеймсу быть готовым к игре с “Лос-Анджелес Клипперс” в пятницу», — говорится в сообщении.