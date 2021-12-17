Иммануэл Куикли: Принимаю душ в маске
Разыгрывающий «Никс» Иммануэл Куикли признался, что старается максимально обезопасить себя от коронавируса.
Разыгрывающий «Никс» Иммануэл Куикли признался, что старается максимально обезопасить себя от коронавируса.
«Принимаю душ в маске», — рассказал Куикли.
В пятницу Куикли обновил личный рекорд по реализованным 3-очковым в матче с «Рокетс» (116:103).
Куикли 7 раз забросил из-за дуги (7 из 10), набрав 24 очка, 4 подбора и 4 передачи за 32 минуты со скамейки.
На данный момент на карантине находятся 63 игрока НБА, 47 из них попали туда в декабре.