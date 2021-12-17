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14:01 (мск), источник: Sports.Ru

Иммануэл Куикли: Принимаю душ в маске

Разыгрывающий «Никс» Иммануэл Куикли признался, что старается максимально обезопасить себя от коронавируса.

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Источник: AFP 2021

«Принимаю душ в маске», — рассказал Куикли.

В пятницу Куикли обновил личный рекорд по реализованным 3-очковым в матче с «Рокетс» (116:103).

Куикли 7 раз забросил из-за дуги (7 из 10), набрав 24 очка, 4 подбора и 4 передачи за 32 минуты со скамейки.

На данный момент на карантине находятся 63 игрока НБА, 47 из них попали туда в декабре.

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