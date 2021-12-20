НБА ввела правило, разрешающее клубам подписывать игроков на замену заразившимся коронавирусом

По информации источника, правило вступило в силу 19 декабря и будет действовать до 19 января, когда НБА дополнительно объявит о плане действий в зависимости от ситуации с коронавирусом.

В соответствии с правилом клубам разрешено подписывать игрока на замену при каждом случае заражения коронавирусом. При этом клубы будут обязаны подписывать как минимум одного заменяющего игрока, если у них будет два случая заболевания коронавирусом.