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12:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Энес Кантер: остановите сезон НБА!

Игрок «Бостон Селтикс» Энес Кантер призвал НБА остановить сезон на фоне увеличившихся случаев коронавируса.

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Источник: AFP 2021

«Остановите сезон НБА! Сколько ещё игроков должны сдать положительные тесты на коронавирус, чтобы лига отложила проведение матчей» — написал баскетболист в своём «твиттере».

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Напомним, вчера стало известно, что сразу в трёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи «Кливленд Кавальерс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» были перенесены.

Известно, что положительный тест на коронавирус сдали Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро (все — «Кливленд Кавальерс»), Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Кайри Ирвинг (все — «Бруклин Нетс»), Джордж Ньянг, Андре Драммонд и Шейк Милтон (все — «Филадельфия Сиксерс»). Также сегодня был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте». В протокол попал лидер команды Трей Янг. Пять игроков «Мэджик» на данный момент находятся в антиковидном протоколе. Это Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Мориц Вагнер и Игнас Браздейкис.

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