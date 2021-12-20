Энес Кантер: остановите сезон НБА!

Напомним, вчера стало известно, что сразу в трёх клубах НБА произошла вспышка коронавируса. По этой причине ближайшие матчи «Кливленд Кавальерс», «Филадельфии Сиксерс», «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс» были перенесены.

Известно, что положительный тест на коронавирус сдали Джарретт Аллен, Эван Мобли, Айзек Окоро (все — «Кливленд Кавальерс»), Кевин Дюрант, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж и Кайри Ирвинг (все — «Бруклин Нетс»), Джордж Ньянг, Андре Драммонд и Шейк Милтон (все — «Филадельфия Сиксерс»). Также сегодня был зафиксирован первый положительный тест на COVID-19 в «Атланте». В протокол попал лидер команды Трей Янг. Пять игроков «Мэджик» на данный момент находятся в антиковидном протоколе. Это Мо Бамба, Терренс Росс, Ар Джей Хэмптон, Мориц Вагнер и Игнас Браздейкис.