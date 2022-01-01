43 очка Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд»
В ночь на 1 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блейзерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 139:106.
В ночь на 1 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блейзерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 139:106.
Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов.
У «Трэйл Блейзерс» больше всех набрал Бен Маклемор — 28 очков.
НБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Портленд» — 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29).