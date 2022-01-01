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12:02 (мск), источник: Sport24

43 очка Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Портленд»

В ночь на 1 января (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд Трэйл Блейзерс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счетом 139:106.

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Источник: AP 2021

Самым результативным в составе победителей был Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 43 очков и 14 подборов.

У «Трэйл Блейзерс» больше всех набрал Бен Маклемор — 28 очков.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Портленд» — 139:106 (43:28, 26:26, 32:23, 38:29).

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