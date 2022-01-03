«Бостон» обыграл «Орландо» в матче НБА. Браун набрал 50 очков

ТАСС, 3 января. «Бостон» победил «Орландо» в овертайме со счетом 116:111 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Бостона» Джейлен Браун, в активе которого 50 очков и 11 подборов. У гостей больше всех набрал Терренс Росс (33), дабл-дабл оформил центровой Уэнделл Картер (15 очков + 16 подборов).

«Бостон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 18 побед и потерпев 19 поражений, «Орландо» идет 14-м с семью победами и 31 поражением.

В следующем матче «Бостон» 6 января примет «Сан-Антонио», «Орландо» 4 января в гостях сыграет с «Чикаго».