«Лос-Анджелес Лейкерс» обменял разыгрывающего Рэджона Рондо в «Кливленд Кавальерс» на атакующего защитника Дензела Валентайна. «Лейкерс» отчислят Валентайна в ближайшее время, чтобы немного разгрузить платёжную ведомость и освободить дополнительное свободное место в заявке, которое можно использовать в будущем на более качественного исполнителя.

Процесс запущен. «Лейкерс» наконец-то начали избавляться от бесполезных игроков. К сожалению, 35-летний Рондо стал таковым в нынешнем сезоне. 3,1 очка и 3,7 передачи при точности 32% с игры и 26% из-за дуги. Баскетболист с такой статистикой является балластом, даже при минимальном контракте.

«Последним танцем» Рэджона был сезон-2019/2020, когда он несколько раз ударно выступил в плей-офф и помог «Лейкерс» выиграть титул чемпиона НБА. Далее был невзрачный период в «Атланте Хоукс» и «Лос-Анджелес Клипперс», ссылка в «Мемфис Гриззлиз» с последующим отчислением и возвращение в «Лейкерс». Ничего хорошего со второго захода в «Лос-Анджелесе» у Рэджона не получилось.

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Сложившаяся ситуация выгодна для Рондо. Ветеран перешёл в команду, которая в нём реально заинтересована. «Кливленд» до конца сезона потерял разыгрывающего Рики Рубио, порвавшего крестообразные связки. «Кавальерс» нуждались в усилении задней линии, учитывая ещё более ранний вылет Коллина Секстона до конца чемпионата. Особенно важно было заполучить классического первого номера вроде Рондо. Рэджон не будет показывать продуктивность уровня Рики, но всё равно «Кливленд» хоть как-то сумел закрыть пробел в составе. Вполне возможно, Рондо сыграет с «Кавальерс» в плей-офф и моментами ещё заявит о себе на высшем уровне.

Вернёмся к «Лейкерс», частью которых Рондо уже не является. «Озёрные» сбросили одного из неэффективных игроков ротации, которых в текущем ростере накопилось приличное количество. По данным СМИ, следующий очевидный кандидат на выход — Деандре Джордан. 33-летний «большой» играет мало и плохо. 4,5 очка и 5,7 подбора за 13,2 минуты — показатели, с которыми классическому центровому нечего ловить в НБА, если он не умеет бросать из-за дуги. У Деандре такого навыка в арсенале нет.

Дошло до того, что лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс вынужден проводить определённое количество минут на неродной позиции пятого номера. А ещё Джеймс выполняет обязанности разыгрывающего, будучи лёгким форвардом. Леброн лидирует в НБА по матчам с 30+ очками и почти в каждой игре ставит рекорды. Это, конечно, круто, но не такой жизни в этом сезоне ожидал Джеймс. Рондо, Джордан и ещё целая группа опытных исполнителей подписывались для того, чтобы разгрузить Короля в регулярном чемпионате. Получилось с точностью наоборот — Леброн берёт на себя огромную нагрузку из-за бесполезности ролевиков.

Кармело Энтони, Малик Монк и Тэйлен Хортон-Такер набирают двузначную результативность в среднем за сезон. Вряд ли «Лейкерс» собираются избавляться от них, учитывая скромные контракты. В зоне риска находятся Уэйн Эллингтон, Тревор Ариза, Эйвери Брэдли. Дуайт Ховард и Кент Бэйзмор. 36-летнему Аризе могут сделать скидку на то, что он сыграл всего 4 матча в этом сезоне из-за травм и не успел проявить себя. С другой стороны, зачем команде нужен баскетболист, который основную часть времени проводит в лазарете? В общем Эллингтон, Ариза, Брэдли, Ховард и Бэйзмор — те, кого могут обменять или просто отчислить в любой момент.

Теперь к главным помощникам Леброна. Энтони Дэвис выбыл на месяц из-за травмы колена. Энтони не слишком впечатлял, даже когда был здоров. В СМИ появилась информация, что фронт-офис «Лейкерс» допускает его обмен в будущем. Этот сезон Дэвис почти наверняка доиграет в «Лос-Анджелесе», чего нельзя сказать о Расселле Уэстбруке. Разыгрывающий оформлял трипл-даблы в четырёх матчах подряд на стыке 2021 и 2022 годов, но при этом совершает 4,6 потери и бросает с низкой точностью трёхочковых 30,2%. Если коротко резюмировать: Расселл перестал играть на уровне звезды НБА.

Руководители «Лейкерс» в глубине души наверняка хотят обменять Уэстбрука, который не является состоятельной частью «Большого трио» с Леброном и Дэвисом. Сделать это не так просто. Фактор эффективности игрока в данной ситуации второстепенен. Нужно учитывать громадный контракт Расселла с зарплатой $ 47 млн в следующем сезоне. Никто в НБА не захочет его принимать. Единственный более-менее реалистичный вариант избавиться от Уэстбрука — обменять его в «Филадельфию Сиксерс» на Бена Симмонса. Но нужно ли это «Лейкерс», учитывая скверный характер Симмонса и тот факт, что он не провёл ни одного матча в этом сезоне? И заинтересована ли в сделке «Филадельфия», которая всё ещё надеется получить за Бена элитного игрока?

Скорее всего, Уэстбрук останется в «Лейкерс» до конца сезона. Хотя в НБА всё может очень быстро измениться. Например, Дэмьен Лиллард запросит обмен из «Портленд Трэйл Блэйзерс» перед дедлайном. «Лейкерс» наверняка сразу же вступят в игру и попытаются спихнуть «Портленду» дорогой контракт Уэстбрука, который сопоставим с зарплатой Лилларда. «Трэйл Блэйзерс» будут пребывать в невыгодном положении, поскольку запрос звезды на обмен всегда резко обрушает её рыночную ценность. Возможно, не останется ничего лучше, кроме как принять Уэстбрука. Но пока это теоретические рассуждения, которые не факт, что будут воплощены в жизнь.

«Лейкерс» вправе ожидать какого-то прогресса от Уэстбрука. Расселл склонен заметно прибавлять во второй половине регулярного чемпионата и затем проваливаться в плей-офф. Возможно, он поможет «Лейкерс» попасть в постсезон напрямую, избежав плей-ин, а дальше уже за дело возьмутся Леброн и Дэвис. Всё-таки Уэстбрук в роли третьей опции в плей-офф — терпимая ситуация.

«Лейкерс» сыграли 38 матчей в регулярном чемпионате. Баланс команды Фрэнка Вогеля не положительный — 19−19. Это позволяет занимать восьмое место в Западной конференции прямо сейчас. Есть реальный шанс подняться на пятую или шестую позицию, поскольку ныне там пребывающие «Денвер» и «Клипперс» находятся очень близко. В топ-4 прорваться вряд ли получится, поскольку замыкающий квартет сильнейших «Мемфис Гриззлиз» потерпел на 5 поражений меньше и не собирается сбавлять обороты.

В любом случае сезон складывается для «Лос-Анджелеса» разочаровывающе. «Лейкерс» перестали считать одним из фаворитов в борьбе за титул. В ближайшие полтора месяца состав команды может серьёзно видоизмениться. Прежде всего это касается ролевиков. Рондо стал первым, кто покинул «Лос-Анджелес». И точно не последним.