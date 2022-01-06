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15:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» вывел из обращения номер Дирка Новицки

«Даллас Маверикс» перед началом матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (99:82) вывел из обращения номер легендарного Дирка Новицки.

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Источник: Reuters

«Даллас Маверикс» перед началом матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (99:82) вывел из обращения номер легендарного Дирка Новицки.

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Новицки — MVP сезона НБА-2006/2007. В 2011 году привёл «Даллас» к первому и пока единственному в истории организации чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Германии становился лучшим снайпером чемпионатов мира и Европы.

Новицки обладал поставленным броском с хорошей реализацией с ближней и дальней дистанций. Лучший снайпер в истории НБА среди европейцев. Рекордсмен НБА по количеству сезонов в одной команде — 21 сезон в составе «Маверикс». Завершил карьеру в 2019 году.

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