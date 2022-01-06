«Даллас» вывел из обращения номер Дирка Новицки

«Даллас Маверикс» перед началом матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (99:82) вывел из обращения номер легендарного Дирка Новицки.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-7i1mtW8xkQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новицки — MVP сезона НБА-2006/2007. В 2011 году привёл «Даллас» к первому и пока единственному в истории организации чемпионскому титулу, став самым ценным игроком финальной серии. В составе сборной Германии становился лучшим снайпером чемпионатов мира и Европы.