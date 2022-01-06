Жена на 16 лет моложе и роскошь во всем. Как живет богатейший спортсмен мира Майкл Джордан

Легендарный Майкл Джордан завязал с игрой в баскетбол 18 лет назад. Но с тех пор его дела стабильно идут в гору. Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» наладил личную жизнь, приумножил своё состояние и по сей день остаётся одним из самых популярных спортсменов в мире. Рассказываем, чем и как живёт великий экс-баскетболист.

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Сейчас 57-летний Джордан — долларовый миллиардер и богатейший спортсмен планеты. Его состояние оценивается в $ 1,6 млрд. Ещё в 2020-м речь шла о $ 2,2 млрд, однако «коронакризис» внёс свои коррективы. При этом миллиарды Майкл заработал уже после завершения баскетбольной карьеры. За 19 лет в НБА он получил $ 86,7 млн, что составляет всего 5,4% от его нынешнего капитала. Так что Джордан — не только легендарный баскетболист, но и успешный бизнесмен.

На данный момент самой успешной инвестицией Майкла является приобретение клуба НБА «Шарлотт Хорнетс». Легендарный баскетболист суммарно вложил в команду около $ 625 млн. Однако спустя девять лет с момента приобретения мажоритарной доли стоимость «Хорнетс» выросла более чем на 500% и сейчас составляет около $ 1,6 млрд. В сентябре 2020-го Джордан продал 20% акций клуба инвесторам из Нью-Йорка, на чём заработал примерно $ 300 млн. При этом он остался мажоритарным владельцем «Хорнетс».

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Но «Хорнетс» не единственная спортивная команда, которой владеет Джордан. В 2020-м он вместе с гонщиком Дэнни Хэмлином основал гоночный коллектив 23XIRacing, который выступает в высшем дивизионе NASCAR. На данный момент команда, дебютировавшая в серии в прошлом году, оценивается примерно в $ 150 млн. Помимо этого, Майкл владеет 1% акций бейсбольного клуба «Майами Марлинс», стоимость которого составляет $ 1,12 млрд.

У Его Воздушества имеется и ряд других околоспортивных инвестиций. Например, в статистический портал Sportradar, а также в компанию aXiomatic, которая владеет киберспортивной франшизой Team Liquid стоимостью $ 320 млн.

Что касается не связанных со спортом вложений, то их тоже предостаточно. Наушники Muzik, платформа для аутсорсинга Gigster и даже премиальная текила Cincoro, производство которой было запущено Джорданом вместе с тремя другими владельцами клубов НБА: Джини Басс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Уэсом Эденсом («Милуоки Бакс») и Виком Грусбеком («Бостон Селтикс»). Майкл также является держателем собственного автосалона и сотрудничает с компанией, управляющей пятью ресторанами под его брендом.

Более $ 30 млн экс-баскетболист вложил в недвижимость. Он является владельцем пяти особняков по всей стране: два в Северной Каролине, поближе к «Хорнетс», во Флориде, а также в Иллинойсе и Юте.

Помимо этого, у Джордана на руках есть несколько крупных рекламных соглашений: с Coca-Cola, McDonald’s, Chevrolet, Gatorade, Upper Deck и другими большими брендами. Но больше всего прибыли Майклу приносит, само собой, контракт с Nike. За 2021 год он получил от компании примерно $ 150 млн, а за всё время сотрудничества (с 1984-го) — $ 1,3 млрд. И эта цифра продолжит расти, пока растёт выручка персонального бренда Майкла — Air Jordan. А за предыдущий финансовый год доход именной марки баскетболиста увеличился на 31% и составил $ 4,7 млрд. Джордан как совладелец бренда, конечно же, получил процент от этой суммы.

С личной жизнью у Его Воздушества тоже всё в порядке. В 2013 году он женился на кубинской модели Иветт Прието, с которой состоит в браке по сей день. Прието (42 года) на 16 лет младше, но это не мешает семейной гармонии. У пары двое детей — близняшки Виктория и Изабель, которым скоро исполнится по 8 лет. У Джордана также есть трое детей от предыдущего брака. С Хуанитой Ваной он развёлся в 2006-м, заплатив ей $ 168 млн компенсации (на тот момент крупнейшая неустойка за развод в истории). Но наследников без внимания, само собой, не оставил. Сейчас Джеффри, Маркус и Жасмин работают на Jordan Brand.