Шакил О’Нил объяснил, почему ушел из «Макдональдса», отработав там один день

«Однажды я работал в “Макдональдсе”. Когда я был маленьким, отец говорил мне — либо ты нянчишься со своими младшими братьями и сёстрами, либо идёшь работать. Я ответил, что не хочу сидеть с детьми. В итоге я поработал в “Макдональдсе” один день, но мне этого хватило, чтобы многое понять. Вот поэтому я уважаю людей, у которых есть настоящая работа. Это тяжёлый труд. Почему я ушёл оттуда? Меня поймали на краже картошки фри», — приводит слова Шакила О’Нила Fadeaway World.