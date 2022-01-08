Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Оттава
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Айлендерс
Футбол. Зарубежный
8.01
Ланс
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал
Валенсия
41
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Детройт
Хоккей. НХЛ
8.01
Даллас
Питтсбург
32
Футбол. Зарубежный
8.01
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
23
Футбол. Зарубежный
8.01
Гранада
Барселона
11
Хоккей. КХЛ
8.01
Куньлунь
Трактор
04
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Спартак
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Сибирь
Футбол. Зарубежный
8.01
Реал Сосьедад
Сельта
10
Футбол. Зарубежный
8.01
Байер
Унион Б
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Гройтер Фюрт
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
8.01
РБ Лейпциг
Майнц
41
Футбол. Зарубежный
8.01
Фрайбург
Арминия
22
Футбол. Зарубежный
8.01
Хоффенхайм
Аугсбург
31
Биатлон. Кубок мира
8.01
Оберхоф (Германия)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
8.01
Леванте
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
14:30
Венеция
Милан
Биатлон. Кубок мира
8.01
Оберхоф (Германия)
Смешанная эстафета
Все события
Фоторепортажи
30Лучшие спортивные фото года
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
8 января, источник: Чемпионат.com

Шакил О’Нил объяснил, почему ушел из «Макдональдса», отработав там один день

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О’Нил рассказал о своем опыте работы в «Макдональдсе» в юные годы.

Наверх
Источник: AFP 2021

«Однажды я работал в “Макдональдсе”. Когда я был маленьким, отец говорил мне — либо ты нянчишься со своими младшими братьями и сёстрами, либо идёшь работать. Я ответил, что не хочу сидеть с детьми. В итоге я поработал в “Макдональдсе” один день, но мне этого хватило, чтобы многое понять. Вот поэтому я уважаю людей, у которых есть настоящая работа. Это тяжёлый труд. Почему я ушёл оттуда? Меня поймали на краже картошки фри», — приводит слова Шакила О’Нила Fadeaway World.

О’Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь