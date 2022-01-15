Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Динамо М
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Челси
Хоккей. КХЛ
13:00
Трактор
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Торино
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Ланс
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
22:00
Айлендерс
Вашингтон
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Брест
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Аризона
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Анахайм
73
Хоккей. НХЛ
16.01
Флорида
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Даллас
71
Все события
Фоторепортажи
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
17«Небесная грация» раскрывает таланты
11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Мемфис» в матче НБА

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Даллас Маверикс» на выезде нанес поражение «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2021

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 112:85 (25:29, 25:26, 34:18, 28:12). В составе «Маверикс» трипл-дабл сделал Лука Дончич (27 очков, 12 подборов, 10 результативных передач). Самым результативным игроком «Гриззлис» стал Джа Морант, набравший 19 очков.

«Даллас» прервал 11-матчевую победную серию «Мемфиса». «Маверикс» и «Гриззлис» идут на четвертом и пятом местах в Западной конференции НБА соответственно.

Результаты остальных матчей НБА, прошедших в пятницу:

«Детройт» — «Торонто» — 103:87,

«Индиана» — «Финикс» — 94:112,

«Филадельфия» — «Бостон» — 111:99,

«Шарлотт» — «Орландо» — 109:116,

«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 96:138,

«Майами» — «Атланта» — 124:118,

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 109:114,

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 126:114.

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь