Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Мемфис» в матче НБА
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Даллас Маверикс» на выезде нанес поражение «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Даллас Маверикс» на выезде нанес поражение «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 112:85 (25:29, 25:26, 34:18, 28:12). В составе «Маверикс» трипл-дабл сделал Лука Дончич (27 очков, 12 подборов, 10 результативных передач). Самым результативным игроком «Гриззлис» стал Джа Морант, набравший 19 очков.
«Даллас» прервал 11-матчевую победную серию «Мемфиса». «Маверикс» и «Гриззлис» идут на четвертом и пятом местах в Западной конференции НБА соответственно.
Результаты остальных матчей НБА, прошедших в пятницу:
«Детройт» — «Торонто» — 103:87,
«Индиана» — «Финикс» — 94:112,
«Филадельфия» — «Бостон» — 111:99,
«Шарлотт» — «Орландо» — 109:116,
«Чикаго» — «Голден Стэйт» — 96:138,
«Майами» — «Атланта» — 124:118,
«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 109:114,
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 126:114.