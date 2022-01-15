Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Мемфис» в матче НБА

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 112:85 (25:29, 25:26, 34:18, 28:12). В составе «Маверикс» трипл-дабл сделал Лука Дончич (27 очков, 12 подборов, 10 результативных передач). Самым результативным игроком «Гриззлис» стал Джа Морант, набравший 19 очков.