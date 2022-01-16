«Торонто» обыграл «Милуоки» в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 103:96 (20:29, 26:20, 27:20, 30:27) в пользу гостей. Трипл-даблом отметился центровой «Торонто» Паскаль Сиакам (30 очков + 10 подборов + 10 передач), столько же очков набрал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.