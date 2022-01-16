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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» обыграл «Милуоки» в матче НБА

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Торонто» на выезде победил «Милуоки» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 103:96 (20:29, 26:20, 27:20, 30:27) в пользу гостей. Трипл-даблом отметился центровой «Торонто» Паскаль Сиакам (30 очков + 10 подборов + 10 передач), столько же очков набрал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Портленд» — 110:115;.

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:117;.

«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 120:105;.

«Майами» — «Филадельфия» — 98:109;.

«Оклахома» — «Кливленд» — 102:107;.

«Бостон» — «Чикаго» — 114:112;.

«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:94;.

«Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 133:96;.

«Даллас» — «Орландо» — 108:92.

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