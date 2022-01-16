«Торонто» обыграл «Милуоки» в матче НБА
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Торонто» на выезде победил «Милуоки» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. «Торонто» на выезде победил «Милуоки» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 103:96 (20:29, 26:20, 27:20, 30:27) в пользу гостей. Трипл-даблом отметился центровой «Торонто» Паскаль Сиакам (30 очков + 10 подборов + 10 передач), столько же очков набрал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Портленд» — 110:115;.
«Атланта» — «Нью-Йорк» — 108:117;.
«Бруклин» — «Нью-Орлеан» — 120:105;.
«Майами» — «Филадельфия» — 98:109;.
«Оклахома» — «Кливленд» — 102:107;.
«Бостон» — «Чикаго» — 114:112;.
«Сан-Антонио» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:94;.
«Денвер» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 133:96;.
«Даллас» — «Орландо» — 108:92.