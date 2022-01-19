Единственная выбранная на драфте НБА женщина умерла в возрасте 66 лет

Причины смерти экс-баскетболистки не называются. Отмечается, что она умерла в родном Миссисипи.
«Мы глубоко опечалены новостью о том, что наш ангел, матриарх, сестра, мать, бабушка, призер Олимпийских игр, королева баскетбола Люсия Харрис неожиданно скончалась сегодня в Миссисипи. Последние месяцы принесли ей много радостей, в том числе известие о предстоящей свадьбе ее младшего сына и признание, полученное после недавнего выхода документального фильма, который привлек к ее истории внимание всего мира», — цитируется на сайте НБА заявление семьи Харрис.
Харрис была выбрана на драфте НБА 1977 года командой «Нью-Орлеанс» (ныне — «Юта Джаз») в седьмом раунде под общим 137-м номером, но не сыграла ни одного матча за команду, пропустив тренировочный лагерь из-за беременности. В составе сборной США Харрис завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1976 года. Она стала первой чернокожей женщиной, введенной в Зал славы баскетбола (1992 год). Позднее ее имя было внесено в Зал славы женского баскетбола (1999).