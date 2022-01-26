«Клипперс» совершили самый крупный камбэк в НБА с 1996 года

В 1996 году «Юта» отыграла отставание в 36 очков в матче против «Денвера».

За 9 секунд до конца встречи защитник «Клипперс» Люк Кеннард забросил трехочковый, сократив отставание до 3 очков (112:115). После этого «Уизардс» нарушили правило 5 секунд и мяч снова перешел к «Клипперс». Кеннард забросил еще один трехочковый с фолом Брэдли Била и реализовал победный штрафной за 1,9 секунды до конца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Aa_Lg3Ud3f8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.