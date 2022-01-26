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11:31 (мск), источник: Sports.Ru

«Клипперс» совершили самый крупный камбэк в НБА с 1996 года

«Клипперс» во вторник победили «Вашингтон» (116:115), несмотря на отставание в 35 очков в первой половине встречи. Это самый крупный камбэк в лиге с 1996 года.

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В 1996 году «Юта» отыграла отставание в 36 очков в матче против «Денвера».

За 9 секунд до конца встречи защитник «Клипперс» Люк Кеннард забросил трехочковый, сократив отставание до 3 очков (112:115). После этого «Уизардс» нарушили правило 5 секунд и мяч снова перешел к «Клипперс». Кеннард забросил еще один трехочковый с фолом Брэдли Била и реализовал победный штрафной за 1,9 секунды до конца.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Клипперс» стали первой командой за последние 25 лет, которая в одном сезоне совершила три камбэка после отставания в 24+ очка. При этом команда совершила их за две недели.

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