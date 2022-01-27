«Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в матче НБА
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 158:126 (33:36, 38:34, 42:24, 45:32) в пользу «Шарлотт», который установил рекорд франшизы по числу набранных очков в матче НБА. Также команды провели самый результативный матч текущего сезона. Трипл-даблом в составе победителей отметился Ламело Болл (29 очков + 10 подборов + 13 передач).
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