«Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 158:126 (33:36, 38:34, 42:24, 45:32) в пользу «Шарлотт», который установил рекорд франшизы по числу набранных очков в матче НБА. Также команды провели самый результативный матч текущего сезона. Трипл-даблом в составе победителей отметился Ламело Болл (29 очков + 10 подборов + 13 передач).