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27 января, источник: Спорт РИА Новости

«Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в матче НБА

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. «Шарлотт» на выезде переиграл «Индиану» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 158:126 (33:36, 38:34, 42:24, 45:32) в пользу «Шарлотт», который установил рекорд франшизы по числу набранных очков в матче НБА. Также команды провели самый результативный матч текущего сезона. Трипл-даблом в составе победителей отметился Ламело Болл (29 очков + 10 подборов + 13 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

  • «Кливленд» — «Милуоки» — 115:99;
  • «Орландо» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:111;
  • «Атланта» — «Сакраменто» — 121:104;
  • «Майами» — «Нью-Йорк» — 110:96;
  • «Бруклин» — «Денвер» — 118:124;
  • «Чикаго» — «Торонто» — 111:105;
  • «Сан-Антонио» — «Мемфис» — 110:118;
  • «Портленд» — «Даллас» — 112:132;
  • «Юта» — «Финикс» — 97:105.

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