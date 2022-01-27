СМИ: Брайанту установили памятник на месте трагедии в годовщину смерти
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Статуя баскетболиста Коби Брайанта с дочерью Джианной была открыта на месте крушения вертолета в американском штате Калифорния, сообщает ESPN.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Статуя баскетболиста Коби Брайанта с дочерью Джианной была открыта на месте крушения вертолета в американском штате Калифорния, сообщает ESPN.
Брайант изображен в форме клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого он провел всю карьеру. Его дочь, также в форме, держит баскетбольный мяч. Взгляды Брайанта и дочери направлены друг на друга, они улыбаются. Отмечается, что статуя, установленная в среду, размещена там временно.
Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб в возрасте 41 года в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь и еще семь человек. Никто не выжил.