«Лейкерс» без Леброна проиграли «Клипперс», «Голден Стэйт» победил «Сакраменто»
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 111:110.
«Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 111:110.
В составе «Лейкерс» 30 очков и 17 подборов набрал Энтони Дэвис, Леброн Джеймс участия в матче не принимал.
«Клипперс» идет на 8-м месте в таблице Западной конференции, «Лейкерс» занимают 9-ю строчку.
В других матчах игрового дня «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» благодаря 23 очкам Клэя Томпсона, а «Торонто» одолел «Чикаго» в овертайме (127−120), несмотря на 30+18 в исполнении центрового «Буллз» Николы Вучевича.
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Миннесота» — 117:128 (32:31, 35:34, 27:38, 23:25).
«Торонто» — «Чикаго» — 127:120 OT (26:24, 28:26, 33:31, 27:33, 13:6).
«Атланта» — «Финикс» — 124:115 (32:30, 32:31, 36:30, 24:24).
«Сан-Антонио» — «Майами» — 95:112 (19:21, 28:36, 19:31, 29:24).
«Клипперс» — «Лейкерс» — 111:110 (28:26, 32:28, 34:28, 17:28).
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 126:114 (34:23, 39:31, 21:29, 32:31).