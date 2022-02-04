«Лейкерс» без Леброна проиграли «Клипперс», «Голден Стэйт» победил «Сакраменто»

В составе «Лейкерс» 30 очков и 17 подборов набрал Энтони Дэвис, Леброн Джеймс участия в матче не принимал.

«Клипперс» идет на 8-м месте в таблице Западной конференции, «Лейкерс» занимают 9-ю строчку.

В других матчах игрового дня «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» благодаря 23 очкам Клэя Томпсона, а «Торонто» одолел «Чикаго» в овертайме (127−120), несмотря на 30+18 в исполнении центрового «Буллз» Николы Вучевича.