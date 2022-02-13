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08:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче НБА, Дончич набрал 45 очков

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Источник: AP 2022

Встреча в Далласе завершилась со счетом 99:97 (23:26, 26:22, 21:19, 29:30). В составе «Маверикс» дабл-дабл оформил Лука Дончич (45 очков, 15 подборов). Самым результативным игроком «Клипперс» стал Реджи Джексон (24 очка). Его партнер по команде Ивица Зубац (11 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.

«Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции НБА. «Даллас», прервавший свою четырехматчевую победную серию, идет на Западе на пятой строчке.

Результаты других матчей НБА, прошедших в субботу:

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 112:103,

«Вашингтон» — «Сакраменто» — 110:123,

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:124,

«Шарлотт» — «Мемфис» — 118:125,

«Торонто» — «Денвер» — 109:110,

«Филадельфия» — «Кливленд» — 103:93,

«Майами» — «Бруклин» — 115:111,

«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 106:101,

«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 117:115,

«Финикс» — «Орландо» — 132:105.

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