«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче НБА, Дончич набрал 45 очков

Встреча в Далласе завершилась со счетом 99:97 (23:26, 26:22, 21:19, 29:30). В составе «Маверикс» дабл-дабл оформил Лука Дончич (45 очков, 15 подборов). Самым результативным игроком «Клипперс» стал Реджи Джексон (24 очка). Его партнер по команде Ивица Зубац (11 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.