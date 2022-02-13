«Даллас» проиграл «Клипперс» в матче НБА, Дончич набрал 45 очков
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде победил «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча в Далласе завершилась со счетом 99:97 (23:26, 26:22, 21:19, 29:30). В составе «Маверикс» дабл-дабл оформил Лука Дончич (45 очков, 15 подборов). Самым результативным игроком «Клипперс» стал Реджи Джексон (24 очка). Его партнер по команде Ивица Зубац (11 очков, 10 подборов) сделал дабл-дабл.
«Клипперс» занимает восьмое место в Западной конференции НБА. «Даллас», прервавший свою четырехматчевую победную серию, идет на Западе на пятой строчке.
Результаты других матчей НБА, прошедших в субботу:
«Портленд» — «Нью-Йорк» — 112:103,
«Вашингтон» — «Сакраменто» — 110:123,
«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 114:124,
«Шарлотт» — «Мемфис» — 118:125,
«Торонто» — «Денвер» — 109:110,
«Филадельфия» — «Кливленд» — 103:93,
«Майами» — «Бруклин» — 115:111,
«Чикаго» — «Оклахома-Сити» — 106:101,
«Голден Стэйт» — «Лейкерс» — 117:115,
«Финикс» — «Орландо» — 132:105.