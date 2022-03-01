«Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче НБА
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30). Дабл-даблами в составе хозяев отмелись Яннис Адетокунбо (26 очков, 16 подборов) и Бобби Портис (20 очков, 10 подборов). Самым результативным игроком «Шарлотта» стал Ламело Болл, набравший 24 очка.
«Милуоки» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 37 побед в 62 играх. «Шарлотт» занимает десятую строчку с 30 победами после 63 матчей.
Результаты других матчей дня:
«Кливленд» — «Миннесота» — 122:127;.
«Орландо» — «Индиана» — 119:103;.
«Бруклин» — «Торонто» — 97:133;.
«Майами» — «Чикаго» — 112:99;.
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105;.
«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 110:131.