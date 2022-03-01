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09:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче НБА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30). Дабл-даблами в составе хозяев отмелись Яннис Адетокунбо (26 очков, 16 подборов) и Бобби Портис (20 очков, 10 подборов). Самым результативным игроком «Шарлотта» стал Ламело Болл, набравший 24 очка.

«Милуоки» идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 37 побед в 62 играх. «Шарлотт» занимает десятую строчку с 30 победами после 63 матчей.

Результаты других матчей дня:

«Кливленд» — «Миннесота» — 122:127;.

«Орландо» — «Индиана» — 119:103;.

«Бруклин» — «Торонто» — 97:133;.

«Майами» — «Чикаго» — 112:99;.

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 118:105;.

«Оклахома-Сити» — «Сакраменто» — 110:131.

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