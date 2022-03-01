«Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 130:106 (32:32, 44:21, 32:23, 22:30). Дабл-даблами в составе хозяев отмелись Яннис Адетокунбо (26 очков, 16 подборов) и Бобби Портис (20 очков, 10 подборов). Самым результативным игроком «Шарлотта» стал Ламело Болл, набравший 24 очка.