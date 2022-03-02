Дабл-дабл Джеймса не спас «Лос-Анджелес Лейкерс» от поражения «Далласу»

Встреча завершилась со счетом 109:104 (30:25, 41:31, 14:31, 24:17) в пользу гостей, у которых самым результативным стал Лука Дончич (25 очков). У хозяев дабл-дабл сделал Леброн Джеймс (26 очков + 12 подборов).