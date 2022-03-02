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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Джеймса не спас «Лос-Анджелес Лейкерс» от поражения «Далласу»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Лейкерс» на своем паркете уступил «Далласу» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча завершилась со счетом 109:104 (30:25, 41:31, 14:31, 24:17) в пользу гостей, у которых самым результативным стал Лука Дончич (25 очков). У хозяев дабл-дабл сделал Леброн Джеймс (26 очков + 12 подборов).

Результаты других встреч игрового дня:

«Вашингтон» — «Детройт» — 116:113;.

«Бостон» — «Атланта» — 107:98;.

«Торонто» — «Бруклин» — 109:108;.

«Хьюстон» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:113;.

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 129:114.

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