«Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 127:115 (28:25, 37:38, 28:36, 34:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка. В составе победителей дабл-даблами отметились Скотти Барнс (25 очков, 10 передач) и Крис Буше (21 очко, 13 подборов). В составе хозяев больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Никола Йокич (26 очков, 10 подборов).