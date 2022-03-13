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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 127:115 (28:25, 37:38, 28:36, 34:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка. В составе победителей дабл-даблами отметились Скотти Барнс (25 очков, 10 передач) и Крис Буше (21 очко, 13 подборов). В составе хозяев больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Никола Йокич (26 очков, 10 подборов).

В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» идет на шестом месте, одержав 40 побед в 68 матчах. «Торонто» с 37 победами в 67 играх идет седьмым на Востоке.

Результаты других матчей дня:

«Майами» — «Миннесота» — 104:113;.

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 108:119;.

«Чикаго» — «Кливленд» — 101:91;.

«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 122:109;.

«Юта» — «Сакраменто» — 134:125;.

«Портленд» — «Вашингтон» — 127:118.

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