«Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. «Торонто» обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 127:115 (28:25, 37:38, 28:36, 34:16) в пользу гостей. Самым результативным игроком стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший 33 очка. В составе победителей дабл-даблами отметились Скотти Барнс (25 очков, 10 передач) и Крис Буше (21 очко, 13 подборов). В составе хозяев больше всех очков набрал оформивший дабл-дабл Никола Йокич (26 очков, 10 подборов).
В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» идет на шестом месте, одержав 40 побед в 68 матчах. «Торонто» с 37 победами в 67 играх идет седьмым на Востоке.
Результаты других матчей дня:
«Майами» — «Миннесота» — 104:113;.
«Сан-Антонио» — «Индиана» — 108:119;.
«Чикаго» — «Кливленд» — 101:91;.
«Голден Стэйт» — «Милуоки» — 122:109;.
«Юта» — «Сакраменто» — 134:125;.
«Портленд» — «Вашингтон» — 127:118.