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07:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Леброн Джеймс поднялся на второе место по набранным очкам в истории НБА

Американский форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал вторым в истории НБА по набранным очкам.

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Источник: AFP 2022

В матче с «Вашингтон Уизардс» (119:127) Леброн заработал 38 очков, что позволило ему обогнать Карла Мэлоуна (36 928 очков) и занять второе место в рейтинге. Лучше Леброна только Карим Абдул-Джаббар, у которого 38 387 очков за игровую карьеру.

Также недавно Джеймс стал первым игроком в истории НБА, которому удалось сделать 10 000 подборов и 10 000 передач.

Это произошло в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Сам матч «Лейкерс» проиграли со счётом 111:140. Леброн Джеймс стал самым результативным игроком в этой встрече, записав в свой актив 31 очко.

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