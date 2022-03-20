Леброн Джеймс вышел на второе место по числу набранных очков в истории НБА
От занимающего первое место Карима Абдул-Джаббара форвард «Лейкерс» отстает на 1 458 очков.
От занимающего первое место Карима Абдул-Джаббара форвард «Лейкерс» отстает на 1 458 очков.
ТАСС, 20 марта. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на второе место по числу набранных очков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В матче против «Вашингтона» (119:127) Джеймс набрал 38 очков. Всего за карьеру американец набрал 36 929 очков. Форвард «Лейкерс» обошел в списке Карла Мэлоуна (36 928), завершившего карьеру в 2004 году. Рекордсменом остается Карим Абдул-Джаббар (38 387), выступавший с 1969 по 1989 год.
Джеймсу 37 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Джеймс по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.