Леброн Джеймс вышел на второе место по числу набранных очков в истории НБА

В матче против «Вашингтона» (119:127) Джеймс набрал 38 очков. Всего за карьеру американец набрал 36 929 очков. Форвард «Лейкерс» обошел в списке Карла Мэлоуна (36 928), завершившего карьеру в 2004 году. Рекордсменом остается Карим Абдул-Джаббар (38 387), выступавший с 1969 по 1989 год.