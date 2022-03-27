Матч НБА «Торонто» — «Индиана» был прерван из-за возгорания на арене

ТАСС, 27 марта. Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Торонто» и «Индианой» был прерван во второй четверти из-за возгорания динамика, висящего над трибунами на стадионе Scotiabank Arena в Канаде. Об этом сообщает Associated Press.

Игроки покинули площадку за 4 минуты и 5 секунд до конца второй четверти при счете 66:38 в пользу «Торонто».

В течение первой четверти две секции болельщиков были эвакуированы. Позже по ходу игры трибуны покинул еще один сектор. В конце концов диктор объявил, что здание эвакуируют по приказу пожарной службы Торонто, сообщив фанатам, что игра приостановлена.

Примерно через час матч был возобновлен, но без присутствия болельщиков. «Торонто» одержал победу со счетом 131:91.