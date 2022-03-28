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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нью-Йорк» победил «Детройт» в матче НБА

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» на выезде нанес поражение «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Детройте завершилась со счетом 104:102 (34:22, 25:25, 21:32, 24:23). В составе «Никс» самым результативным стал Ар Джей Барретт (21 очко). У «Пистонс» 27 очков набрал Марвин Багли, дабл-дабл сделал Айзея Стюарт (10 очков, 10 подборов).

«Нью-Йорк» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА, «Детройт» идет на 15-й строчке.

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