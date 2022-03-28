«Нью-Йорк» победил «Детройт» в матче НБА
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» на выезде нанес поражение «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Никс» на выезде нанес поражение «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Детройте завершилась со счетом 104:102 (34:22, 25:25, 21:32, 24:23). В составе «Никс» самым результативным стал Ар Джей Барретт (21 очко). У «Пистонс» 27 очков набрал Марвин Багли, дабл-дабл сделал Айзея Стюарт (10 очков, 10 подборов).
«Нью-Йорк» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА, «Детройт» идет на 15-й строчке.