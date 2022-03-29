Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Шарлотт», «Мемфис» разгромил «Голден Стэйт»
В ночь на 29 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 113:109.
В ночь на 29 марта (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» — «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой «Наггетс» со счетом 113:109.
Самым результативным в составе победителей был Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 20 подборов и 11 передач. У «Хорнетс» больше всех набрал Майлс Бриджес — дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.
В других матчах «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» (123:95), «Нью-Йорк Никс» переиграл «Чикаго Буллз» (109:104), «Торонто Рэпторс» в овертайме обыграл «Бостон Селтикс» (115:112), «Индиана Пэйсерс» уступил «Атланте Хокс» (123:132), «Сан-Антонио Сперс» победил «Хьюстон Рокетс» (123:120), «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл в овертайме «Оклахома-Сити Тандер» (131:134), «Кливленд Кавальерс» был сильнее «Орландо Мэджик» (107:101), а «Майами Хит» обыграл «Сакраменто Кингз» (123:100).