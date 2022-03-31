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10:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Хьюстон» уступил «Сакраменто» в матче НБА, Портер оформил трипл-дабл

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. «Сакраменто» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 121:118 (28:39, 44:27, 32:37, 17:15) в пользу гостей. Самым результативным игроком в матче стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 32 очка. Его партнер по команде Кевин Портер оформил трипл-дабл (30 очков, 12 подборов, 12 передач), а Бруну Фернанду записал на свой счет дабл-дабл (17 очков, 10 подборов). В составе «Сакраменто» по 24 очка набрали сразу три игрока — Дэмиан Джонс, Дэвион Митчелл и Трэй Лайлз.

В турнирной таблице Западной конференции «Сакраменто» идет на 12-м месте (28 побед, 77 матчей), «Хьюстон» занимает последнюю строчку (20 побед, 77 матчей).

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Орландо» — 127:110;.

«Индиана» — «Денвер» — 118:125;.

«Кливленд» — «Даллас» — 112:120;.

«Бостон» — «Майами» — 98:106;.

«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 114:125;.

«Торонто» — «Миннесота» — 125:102;.

«Оклахома-Сити» — «Атланта» — 118:136;.

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 111:112;.

«Голден Стэйт» — «Финикс» — 103:107;.

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 107:117.

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