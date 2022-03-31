«Хьюстон» уступил «Сакраменто» в матче НБА, Портер оформил трипл-дабл

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 121:118 (28:39, 44:27, 32:37, 17:15) в пользу гостей. Самым результативным игроком в матче стал защитник «Рокетс» Джален Грин, набравший 32 очка. Его партнер по команде Кевин Портер оформил трипл-дабл (30 очков, 12 подборов, 12 передач), а Бруну Фернанду записал на свой счет дабл-дабл (17 очков, 10 подборов). В составе «Сакраменто» по 24 очка набрали сразу три игрока — Дэмиан Джонс, Дэвион Митчелл и Трэй Лайлз.