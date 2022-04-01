Стали известны клубы Восточной конференции НБА, вышедшие в плей-офф

«Атланта» в четверг обыграла «Кливленд» со счетом 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32). В составе «Хоукс» самым результативным стал Трей Янг (30 очков), его партнеры по команде Клинт Капела (12 очков, 14 подборов) и Оньека Оконгву (17 очков, 12 подборов) сделали по дабл-даблу. У «Кавальерс» больше всех очков набрал Джеди Осман (21), Мозес Браун (15 очков, 13 подборов) оформил дабл-дабл.