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11:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны клубы Восточной конференции НБА, вышедшие в плей-офф

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Определились все клубы от Восточной конференции, которые продолжат борьбу за чемпионский титул Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2021/22.

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Источник: AP 2022

«Атланта» в четверг обыграла «Кливленд» со счетом 131:107 (36:28, 30:25, 34:22, 31:32). В составе «Хоукс» самым результативным стал Трей Янг (30 очков), его партнеры по команде Клинт Капела (12 очков, 14 подборов) и Оньека Оконгву (17 очков, 12 подборов) сделали по дабл-даблу. У «Кавальерс» больше всех очков набрал Джеди Осман (21), Мозес Браун (15 очков, 13 подборов) оформил дабл-дабл.

После победы «Атланты» «Нью-Йорк» и «Вашингтон» потеряли окончательные шансы на попадание в зону плей-ин. Таким образом, стали известны все десять клубов от Восточной конференции, которые будут бороться за чемпионский титул НБА: «Майами», «Милуоки», «Бостон», «Филадельфия», «Чикаго», «Торонто», «Кливленд», «Бруклин», «Шарлотт» и «Атланта».

Другие результаты матчей НБА:

«Детройт» — «Филадельфия» — 102:94,

«Бруклин» — «Милуоки» — 119:120 (в овертайме),

«Чикаго» — «Клипперс» — 135:130 (в овертайме),

«Юта» — «Лейкерс» — 122:109.

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