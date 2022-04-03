«Бруклин» проиграл «Атланте». Дюрант установил личный рекорд результативности в матче НБА
Форвард набрал 55 очков.
Форвард набрал 55 очков.
ТАСС, 3 апреля. «Атланта» обыграла «Бруклин» со счетом 122:115 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, набравший 55 очков. Он установил личный рекорд результативности в матче НБА, его прежний рекорд — 54 очка во встрече с «Нью-Йорком» в 2014 году, когда он играл за «Оклахому». У «Атланты» больше всех очков набрал защитник Трэй Янг (36), также он сделал 10 результативных передач, оформив дабл-дабл.
В турнирной таблице Восточной конференции «Атланта» занимает восьмое место, одержав 41 победу в 78 матчах, «Бруклин» с 40 победами расположился строчкой ниже, команда сыграет в раунде плей-ин за выход в плей-офф НБА. В следующем матче «Атланта» в гостях сыграет с «Торонто», «Бруклин» примет «Хьюстон», обе встречи пройдут 6 апреля.
В другом матче игрового дня «Майами» в гостях обыграл «Чикаго» со счетом 127:109. «Майами» ранее обеспечил себе место в плей-офф.