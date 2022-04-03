«Бруклин» проиграл «Атланте». Дюрант установил личный рекорд результативности в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, набравший 55 очков. Он установил личный рекорд результативности в матче НБА, его прежний рекорд — 54 очка во встрече с «Нью-Йорком» в 2014 году, когда он играл за «Оклахому». У «Атланты» больше всех очков набрал защитник Трэй Янг (36), также он сделал 10 результативных передач, оформив дабл-дабл.