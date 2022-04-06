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10:48 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес Лейкерс» лишился шансов на выход в плей-офф НБА

В среду клуб проиграл «Финиксу» со счетом 110:121.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 6 апреля. «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:121 проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и потерял шансы на попадание в плей-офф.

«Лейкерс» потерпели 48-е поражение в регулярном чемпионате при 31 победе и располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Лос-Анджелеса проведет еще три матча в регулярном чемпионате, но потеряла шансы подняться на десятое место, дающее право сыграть в раунде плей-ин. За «Лейкерс» выступают четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс, трехкратный олимпийский чемпион Кармело Энтони, самый ценный игрок НБА сезона-2016/17 Расселл Уэстбрук, чемпион НБА Дуайт Ховард, чемпион НБА и олимпийский чемпион Энтони Дэвис.

«Лейкерс» являются самой титулованной командой НБА наряду с «Бостоном». Команды завоевали по 17 чемпионств.

Борьбу за титул НБА в матчах на вылет нынешнего сезона от Западной конференции продолжат «Финикс», «Мемфис», «Голден Стэйт», «Даллас», «Юта», «Денвер», «Миннесота», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан» и «Сан-Антонио». В четвертьфинал Восточной конференции вышли «Майами», «Бостон», «Милуоки», «Филадельфия», «Торонто» и «Чикаго». В раунде плей-ин сыграют «Кливленд», «Атланта», «Бруклин» и «Шарлотт».

Действующим чемпионом НБА является «Милуоки».

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