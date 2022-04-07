Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Аталанта
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Калгари
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Ванкувер
15
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Сиэтл
41
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Тампа-Бэй
43
Хоккей. НХЛ
02:30
Виннипег
Детройт
13
Все события
Фоторепортажи
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк» в матче НБА

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 110:98 (25:29, 25:38, 22:15, 38:16) в пользу гостей. В начале третьей четверти «Бруклин» уступал в счете с разницей в 21 очко. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Кевин Дюрант (32 очка, 10 подборов, 11 передач). В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Алек Бёркс (24), а его партнер по команде Джерико Симс записал на свой счет дабл-дабл (10 очков, 13 подборов).

В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» идет на девятом месте (42 победы, 80 матчей), команда сыграет в плей-ин НБА. «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку (35 побед, 80 матчей) и шансов на борьбу за титул не имеет.

Результаты других матчей дня:

  • «Детройт» — «Даллас» — 113:131;.
  • «Атланта» — «Вашингтон» — 118:103;.
  • «Чикаго» — «Бостон» — 94:117;.
  • «Юта» — «Оклахома-Сити» — 137:101;.
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» — 113:109.

 Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала
На ЧМ в Катаре сыграет россиянин? Безумная история африканца из Москвы
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь