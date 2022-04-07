Трипл-дабл Дюранта помог «Бруклину» обыграть «Нью-Йорк» в матче НБА
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 110:98 (25:29, 25:38, 22:15, 38:16) в пользу гостей. В начале третьей четверти «Бруклин» уступал в счете с разницей в 21 очко. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Кевин Дюрант (32 очка, 10 подборов, 11 передач). В составе «Нью-Йорка» больше всех очков набрал Алек Бёркс (24), а его партнер по команде Джерико Симс записал на свой счет дабл-дабл (10 очков, 13 подборов).
В турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» идет на девятом месте (42 победы, 80 матчей), команда сыграет в плей-ин НБА. «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку (35 побед, 80 матчей) и шансов на борьбу за титул не имеет.
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