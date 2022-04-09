«Даллас» разгромил «Портленд» в домашней игре НБА, Дончич оформил дабл-дабл
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (39 очков, 11 подборов). В составе «Портленда» больше 18 очков набрал Дрю Юбэнкс.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» (51 победа, 81 матч) занимает четвертую строчку и гарантировал себе выход в плей-офф. «Портленд» (27 побед, 81 матч) идет 13-м и лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 92:114;.
«Детройт» — «Милуоки» — 101:131;.
«Бруклин» — «Кливленд» — 118:107;.
«Торонто» — «Хьюстон» — 117:115;.
«Майами» — «Атланта» — 113:109;.
«Чикаго» — «Шарлотт» — 117:133;.
«Юта» — «Финикс» — 105:111;.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 120:101.