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09:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» разгромил «Портленд» в домашней игре НБА, Дончич оформил дабл-дабл

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (39 очков, 11 подборов). В составе «Портленда» больше 18 очков набрал Дрю Юбэнкс.

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» (51 победа, 81 матч) занимает четвертую строчку и гарантировал себе выход в плей-офф. «Портленд» (27 побед, 81 матч) идет 13-м и лишился шансов на выход в финальную стадию турнира.

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 92:114;.

«Детройт» — «Милуоки» — 101:131;.

«Бруклин» — «Кливленд» — 118:107;.

«Торонто» — «Хьюстон» — 117:115;.

«Майами» — «Атланта» — 113:109;.

«Чикаго» — «Шарлотт» — 117:133;.

«Юта» — «Финикс» — 105:111;.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити» — 120:101.

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