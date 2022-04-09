«Даллас» разгромил «Портленд» в домашней игре НБА, Дончич оформил дабл-дабл

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 128:78 (36:13, 32:31, 39:25, 21:9) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник «Далласа» Лука Дончич, который оформил дабл-дабл (39 очков, 11 подборов). В составе «Портленда» больше 18 очков набрал Дрю Юбэнкс.