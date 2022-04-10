«Мемфис» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА, Брукс набрал 23 очка

Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 141:114 (30:18, 34:29, 55:33, 22:34) в пользу хозяев площадки, в составе которых 23 очка набрал Диллон Брукс. У гостей Си Джей Макколлум набрал 16 очков, Гильермо Эрнангомес оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).

«Мемфис» идет на втором месте в Западной конференции НБА, «Нью-Орлеан» — на девятой позиции.