«Мемфис» обыграл «Нью-Орлеан» в матче НБА, Брукс набрал 23 очка
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Мемфис» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. «Мемфис» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Мемфисе завершилась со счетом 141:114 (30:18, 34:29, 55:33, 22:34) в пользу хозяев площадки, в составе которых 23 очка набрал Диллон Брукс. У гостей Си Джей Макколлум набрал 16 очков, Гильермо Эрнангомес оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов).
«Мемфис» идет на втором месте в Западной конференции НБА, «Нью-Орлеан» — на девятой позиции.
В других матчах «Сан-Антонио» дома проиграл «Голден Стэйт» 94:100, а «Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке победил «Сакраменто» 117:98.