«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Вогеля в отставку с поста главного тренера

«Я уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за чемпионство в 2020 году. Это невероятно трудное решение, но на данный момент мы считаем его необходимым», — сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Пелинка.