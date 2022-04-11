Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Виннипег
Футбол. Зарубежный
11.04
Райо Вальекано
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
11.04
Болонья
Сампдория
20
Хоккей. КХЛ
11.04
Металлург
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
19:00
ЦСКА
СКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Челси
Все события
Фоторепортажи
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
11 апреля, источник: Sport24

«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Вогеля в отставку с поста главного тренера

«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Фрэнка Вогеля в отставку с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

«Я уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за чемпионство в 2020 году. Это невероятно трудное решение, но на данный момент мы считаем его необходимым», — сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Пелинка.

По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф, проиграв 49 из 82 матчей.

Вогель возглавлял «Лейкерс» с 2019 года.

 «Это был секс с двумя мужчинами». Экс-сотрудница ЦСКА раскрыла подробности громкого скандала
Бывшая жена Мамаева показала, как ее унижал экс-футболист сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь