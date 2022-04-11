«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Вогеля в отставку с поста главного тренера
«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Фрэнка Вогеля в отставку с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.
«Лос-Анджелес Лейкерс» отправил Фрэнка Вогеля в отставку с поста главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.
«Я уважаю Фрэнка как на площадке, так и за ее пределами. Он отличный тренер и хороший человек. Мы всегда будем благодарны ему за чемпионство в 2020 году. Это невероятно трудное решение, но на данный момент мы считаем его необходимым», — сказал генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Пелинка.
По итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» заняли 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф, проиграв 49 из 82 матчей.
Вогель возглавлял «Лейкерс» с 2019 года.