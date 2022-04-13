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09:25 (мск), источник: Sports.Ru

Матч «Миннесота» — «Клипперс» был прерван из-за того, что болельщица попыталась приклеить себя к площадке в знак протеста

Матч турнира плей-ин НБА между «Тимбервулвс» и «Клипперс» (109:104), который проходил во вторник в Миннесоте, был внезапно прерван во второй четверти.

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Во время того, как игрок «Миннесоты» исполнял штрафные броски, на другой стороне болельщица неожиданно вышла на площадку и попыталась приклеить руку к паркету.

Согласно сообщению Fox 9 Minnesota, женщина протестовала против владельца «Миннесоты» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам журналистки TNT Элли Лафорс, на женщина была рубашка с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо», что было отсылкой к яичной ферме в Айове, принадлежащей Тэйлору, которой недавно пришлось убивать цыплят из-за вспышки птичьего гриппа.

Сотрудники службы охраны арены увели женщину с площадки.

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