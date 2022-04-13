Матч «Миннесота» — «Клипперс» был прерван из-за того, что болельщица попыталась приклеить себя к площадке в знак протеста

Во время того, как игрок «Миннесоты» исполнял штрафные броски, на другой стороне болельщица неожиданно вышла на площадку и попыталась приклеить руку к паркету.

Согласно сообщению Fox 9 Minnesota, женщина протестовала против владельца «Миннесоты» Глена Тэйлора от имени группы по защите животных Direct Action Everywhere.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HlYSjVyhLzE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам журналистки TNT Элли Лафорс, на женщина была рубашка с надписью «Глен Тэйлор жарит животных заживо», что было отсылкой к яичной ферме в Айове, принадлежащей Тэйлору, которой недавно пришлось убивать цыплят из-за вспышки птичьего гриппа.