Откуда в баскетболе взялась мода на странный № 0

На заре развития многих командных видов спорта игровые номера выполняли конкретные функции. В американском футболе и регби, к примеру, номера часто привязывались к определенным позициям на поле. В баскетболе же игроки часто меняют позиции по ходу игры, и в этом смысле номера не имеют практического значения.

Номера «0» и даже «00» распространены в баскетболе до сих пор. Причиной их появления стала система сигналов для судей, которая использовалась в студенческом баскетболе. Арбитрам нужно было быстро и точно передавать друг другу информацию о фолах и персональных замечаниях того или иного игрока — они делали это с помощью жестов. Пальцами двух рук судья показывал игровой номер баскетболиста. Одна рука сигнализировала первую цифру номера, другая — вторую. Ноль обозначался кулаком, а цифры с одного до пяти — количеством пальцев. В связи с этим раньше в баскетболе не использовались игровые номера с цифрами 6−9, поэтому номер 7 или 77 был нелегален, а 0 и даже 00 — вполне.

В НБА «нулевые» номера не использовались до 1970-х годов, так как в профессиональном баскетболе тех лет игровым номерам не придавали большого значения. Маек с номерами «0» и «00» не было в распоряжении команд, их надо было производить отдельно, а просьбу о таком номере наверняка сочли бы странной — кому хотелось быть «нулем» на площадке?

Например, Роберту Пэришу. Он начал играть под двумя нулями еще в школе в начале 1970-х и пронес их с собой через колледж и НБА. Центровой прославился, выступая за «Бостон» именно под № 00, — теперь этот номер выведен в клубе из обращения. Во многом благодаря ему «два нуля» закрепились в лиге как номер для центровых.

Примечательно, что № 0 начал набирать популярность в том же «Бостоне». На драфте 1994 года «Селтикс» на замену Пэришу выбрали Эрика Монтросса, который тоже выступал под двумя нулями. К тому времени легендарный номер уже стоял в очереди на выведение и Монтроссу пришлось сократить его вдвое.

Несмотря на то, что формально № 0 и № 00 считались разными, одновременно использовать оба номера в одной команде не разрешалось. Это создавало конфликты между игроками, ведь в 1980-х один ноль уже вошел в тренд, а два — еще не вышли. Главным популяризатором № 0 в лиге стал Гилберт Аренас. После окончания школы Гилберта пригласили в мощный университет Аризоны, а эксперты сомневались в таланте защитника и считали, что за университетскую команду Аренас сыграет ровно 0 минут. Назло критикам защитник надел майку именно с этим номером, а позже попал в НБА, получил там награду самому прогрессирующему игроку сезона и трижды сыграл в Матче всех звезд.

«Ноль — сильное заявление. Оно для тех, кто ощущает недооценку или слышит от других, что ничего не стоит», — говорил Аренас, которого в лиге прозвали «Агент Ноль».