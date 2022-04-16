Стали известны все участники плей-офф НБА
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Определились все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ночь на субботу раунд плей-ин преодолели «Атланта Хокс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Определились все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ночь на субботу раунд плей-ин преодолели «Атланта Хокс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».
В гостевом матче «Атланта» обыграла «Кливленд Кавальерс» со счетом 107:101 (25:36, 26:25, 33:23, 23:17). В составе победителей самым результативным игроком стал Трей Янг, набравший 38 очков.
«Нью-Орлеан» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:101 (30:22, 26:24, 18:38, 31:17). У победителей 30 очков набрал Брэндон Ингрэм.
В первом раунде плей-офф в Восточной конференции сыграют:
В первом раунде плей-офф в Западной конференции сыграют: