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12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны все участники плей-офф НБА

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Определились все участники плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ночь на субботу раунд плей-ин преодолели «Атланта Хокс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».

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Источник: AP 2022

В гостевом матче «Атланта» обыграла «Кливленд Кавальерс» со счетом 107:101 (25:36, 26:25, 33:23, 23:17). В составе победителей самым результативным игроком стал Трей Янг, набравший 38 очков.

«Нью-Орлеан» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:101 (30:22, 26:24, 18:38, 31:17). У победителей 30 очков набрал Брэндон Ингрэм.

В первом раунде плей-офф в Восточной конференции сыграют:

  • «Майами» — «Атланта»;
  • «Филадельфия» — «Торонто»;
  • «Бостон» — «Бруклин»;
  • «Милуоки» — «Чикаго».

В первом раунде плей-офф в Западной конференции сыграют:

  • «Даллас» — «Юта»;
  • «Мемфис» — «Миннесота»;
  • «Голден Стэйт» — «Денвер»;
  • «Финикс» — «Нью-Орлеан».

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