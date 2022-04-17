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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» одержал победу в первой игре первого раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» на своем паркете обыграл «Денвер Наггетс» в стартовой встрече серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Игра в Сан-Франциско закончилась со счетом 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37) в пользу хозяев арены. Разыгрывающий «Уорриорз» Джордан Пул набрал 30 очков в дебютном матче плей-офф. У «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Вторая игра серии ⅛ финала плей-офф пройдет также в Сан-Франциско 19 апреля. В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, «Денвер» — шестое.

В другом матче «Филадельфия» переиграла на своем паркете «Торонто» со счетом 131:111. У победителей Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 передач, а Тайриз Макси набрал 38 очков. Вторая игра серии состоится 19 апреля.

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