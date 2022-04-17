«Голден Стэйт» одержал победу в первой игре первого раунда плей-офф НБА

Игра в Сан-Франциско закончилась со счетом 123:107 (26:27, 32:20, 32:23, 33:37) в пользу хозяев арены. Разыгрывающий «Уорриорз» Джордан Пул набрал 30 очков в дебютном матче плей-офф. У «Денвера» лучшую результативность продемонстрировал центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов.

Вторая игра серии ⅛ финала плей-офф пройдет также в Сан-Франциско 19 апреля. В регулярном чемпионате «Голден Стэйт» занял третье место на Западе, «Денвер» — шестое.