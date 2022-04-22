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11:14 (мск), источник: Sport24

«Голден Стэйт» выиграл 3-й матч у «Денвера» и находится в шаге от выхода во 2-й раунд плей-офф

«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Денвер Наггетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 118:113.

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Источник: AP 2022

Самыми результативными у победителей стали Стефен Карри и Джордан Пул, набравшие по 27 очков, еще 26 баллов — у Клэя Томпсона. У проигравших дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов сделал Никола Йокич.

Счет в серии стал 3−0 в пользу «Уорриорз». Четвертый матч пройдет вновь на паркете «Наггетс», начало — 24 апреля в 22:30 мск.

НБА. Плей-офф

Западная конференция. 1-й раунд

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 113:118 (32:34, 27:35, 30:18, 24:31)

Счет в серии — 0−3.

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