«Голден Стэйт» выиграл 3-й матч у «Денвера» и находится в шаге от выхода во 2-й раунд плей-офф
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Денвер Наггетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 118:113.
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Денвер Наггетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА — 118:113.
Самыми результативными у победителей стали Стефен Карри и Джордан Пул, набравшие по 27 очков, еще 26 баллов — у Клэя Томпсона. У проигравших дабл-дабл из 37 очков и 18 подборов сделал Никола Йокич.
Счет в серии стал 3−0 в пользу «Уорриорз». Четвертый матч пройдет вновь на паркете «Наггетс», начало — 24 апреля в 22:30 мск.
НБА. Плей-офф
Западная конференция. 1-й раунд
«Денвер» — «Голден Стэйт» — 113:118 (32:34, 27:35, 30:18, 24:31)
Счет в серии — 0−3.