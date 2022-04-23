Дабл-даблы Эйтона и Пола помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче плей-офф НБА

ТАСС, 23 апреля. «Финикс» в гостях со счетом 114:111 обыграл «Нью-Орлеан» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в субботу в Финиксе.

Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм из «Нью-Орлеана», набравший 34 очка. Баскетболисты «Финикса» Деандре Эйтон и Крис Пол отметились дабл-даблами: Эйтон набрал 28 очков и сделал 17 подборов, у Пола 28 очков и 13 передач.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Финикса». Четвертый матч серии пройдет 25 апреля в Новом Орлеане.