Дабл-даблы Эйтона и Пола помогли «Финиксу» обыграть «Нью-Орлеан» в матче плей-офф НБА
«Финикс» победил со счетом 114:111.
«Финикс» победил со счетом 114:111.
ТАСС, 23 апреля. «Финикс» в гостях со счетом 114:111 обыграл «Нью-Орлеан» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в субботу в Финиксе.
Самым результативным игроком встречи стал Брэндон Ингрэм из «Нью-Орлеана», набравший 34 очка. Баскетболисты «Финикса» Деандре Эйтон и Крис Пол отметились дабл-даблами: Эйтон набрал 28 очков и сделал 17 подборов, у Пола 28 очков и 13 передач.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Финикса». Четвертый матч серии пройдет 25 апреля в Новом Орлеане.
«Финикс» вышел в плей-офф НБА, став победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Нью-Орлеан» стал девятым и в раунде плей-ин обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (105:101).