Претенденты на индивидуальные призы НБА оштрафованы за критику судей

В субботу «Торонто» на своем паркете обыграл «Филадельфию» со счетом 110:102. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Филадельфии». После матча Эмбиид саркастически выразил свое недовольство, сначала поаплодировав судьям, а затем заявив, что он «восхищается» проделанной ими работой.

Также на 15 тысяч долларов за публичную критику судейства был оштрафован главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс после поражения от «Миннесоты» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф (118:119, 2−2 в серии).