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10:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Претенденты на индивидуальные призы НБА оштрафованы за критику судей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оштрафован на 15 тысяч долларов за публичную критику судей после четвертого матча серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто», сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

В субботу «Торонто» на своем паркете обыграл «Филадельфию» со счетом 110:102. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Филадельфии». После матча Эмбиид саркастически выразил свое недовольство, сначала поаплодировав судьям, а затем заявив, что он «восхищается» проделанной ими работой.

Также на 15 тысяч долларов за публичную критику судейства был оштрафован главный тренер «Мемфиса» Тейлор Дженкинс после поражения от «Миннесоты» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф (118:119, 2−2 в серии).

Ранее сообщалось, что Эмбиид и Дженкинс вошли в число претендентов на призы самому ценному игроку и лучшему тренеру по итогам регулярного сезона, церемония вручения которых состоится в июне по окончании плей-офф.

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